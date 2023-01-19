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İtalya Süper Kupası Inter'in

Milan ve Inter, İtalya Süper Kupa finalinde mücadele etti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 00:01
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Inter İtalya Süper Kupası'nı Milan'ı devirerek kazandı

İtalya Süper Kupası Inter'in
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İtalya'nın iki köklü kulübü Milan ve Inter, İtalya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Inter, mücadeleyi 3-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadelede 84 dakika forma giydi.

Maçın gollerini 10.dakikada F. Dimarco, 21.dakikada Edin Dzeko ve 77.dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

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