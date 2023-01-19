İtalya Süper Kupası Inter'in

İtalya'nın iki köklü kulübü Milan ve Inter, İtalya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.
Inter, mücadeleyi 3-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadelede 84 dakika forma giydi.
Maçın gollerini 10.dakikada F. Dimarco, 21.dakikada Edin Dzeko ve 77.dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
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