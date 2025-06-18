Inter Monterrey engeline takıldı!

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Inter Monterrey engeline takıldı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan devi Inter, Monterrey ile karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan karşı gollerle 1-1 berabere bitti.

Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, Meksika ekibi Monterrey ile karşı karşıya geldi. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Sergio Ramos'un golüyle öne geçen Monterrey, skoru koruyamadı. Inter, 42. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de galibiyet golünü bulamayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı.

Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı. Arjantin temsilcisi River Plate, 3 puanla zirvede yer alırken; Monterrey ve Inter 1'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Japonya temsilcisi Urawa Reds ise puan alamayarak son sırada yer aldı.

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