Inter-River Plate maçının ardından ortalık savaş alanına döndü!

Inter-River Plate mücadelesinin son düdüğüyle birlikte saha içindeki tansiyon bir anda yükseldi. Maçın 90+5. dakikasında Gonzalo Montiel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı.

INTER-RIVER PLATE MAÇINDA ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER!

Karşılaşmanın ardından sahada tam bir kaos yaşandı. Marcos Acuña, sinirlerine hakim olamayarak Interli futbolcu Denzel Dumfries’in üzerine yürüdü. Arjantinli futbolcunun kontrolsüz tepkisi sonrası güvenlik güçleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Bu sırada, River Plate tribünlerinden Dumfries’e doğru yabancı cisimler ve sopa parçaları fırlatıldı. Tecrübeli Hollandalı futbolcu hızla soyunma odasına yönelirken, güvenlik görevlileri Acuña’yı zapt etmeye çalıştı. O anlarda eski Sevillalı futbolcu fiziksel olarak tutulmak zorunda kaldı.