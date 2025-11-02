Inter İtalya Serie A'nın 10. haftasında Hellas Verona'ya konuk oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYUNDA KALDI
Son oynanan Fiorentina maçının kahramanı Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısı Zielinski ve Geovane'nin karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle geçildi.
INTER VERONA'YI UZATMALARDA YIKTI
Victor Nellson liderliğindeki Hellas Verona savunması ikinci yarı boyunca Inter ataklarını savuşturmakta başarılı oldu. Ancak Chivu'nun öğrencileri son dakikaya kadar sürdürdüğü baskılı oyunun karşılığı 9*+3'te Martin Frese'nin kendi kalesine attığı golle aldı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 21'e yükseltti.
KRİTİK GALİBİYET
Lider Napoli'nin puan kaybettiği haftada zorlandığı Hellas Verona deplasmanından 3 puan çıkarmayı başaran Inter zirve mücadelesinde kritik bir galibiyete imza attı.