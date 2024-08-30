İnternet abone sayısında dev artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı itibariyle ülkede internet kullanım oranının son 4 senede yüzde 15,7 artarak yüzde 87,1'ü gördüğünü dile getirerek söyleyerek nüfusun internet kullanımının ise dünya ortalaması yüzde 67'nin oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, ülkedeki internet kullanım oranının son 4 senede yüzde 15,7 arttığını, sabit ve mobil geniş bant internet abone sayısının, 2023’e kıyasla yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştığını söyledi.

Haberleşme ve iletişim tarafına yapılan yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyleyen Uraloğlu, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan, internet teknolojilerini kullandığını ve son 22 senede ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye’nin bu tarafta önemli gelişmeler aştığını vurguladı.

Sabit ve mobil geniş bant internet abone sayının 2023’e kıyasla yüzde 2,9 artışla toplamda 93,3 milyona ulaştığını belirten Uraloğu, bunların 73 milyon 715 bin 377'si mobil, 19 milyon 600 bin 230'u sabit ve 6 milyon 753 bin 379'u fiber abonesi olduğunu dile getirdi.

Geniş bant abonelerinin çoğunluğunu, mobil geniş bant abonelerinin oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, 2009’dan itibaren 3 G ve 2016 yılında başlayan 4,5 G hizmeti ile mobil geniş bant abone sayısı hızla arttığını, Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde 2022-2023 dönemleri arasındaki bir yıllık zamanda sabit internet yaygınlığı en çok artan ülke olduğunu belirtti.

Uraloğlu, söz konusu dönemde yıllık ortalama yaygınlık artışı yüzde 1,7 iken ülkede bu oran yüzde 2,2 olarak gerçekleştiğini belirterek, Elektronik haberleşme gelirinin, 2023’e kıyasla yüzde 72, 2019 yılına göre ise 3,4 kat artarak 2023’te Elektronik haberleşme sektörü geliri 224,6 milyar lira olduğunu söyledi.