İnternet bankacılığı dolandırıcısı yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
İnternet bankacılığı dolandırıcısı yakayı ele verdi

Yalova’da internet bankacılığı üzerinden bir kişiyi 6,6 milyon lira dolandıran zanlı yakayı ele verdi.

İnternet bankacılığı dolandırıcısı yakayı ele verdi

Yalova’da bir şahsın banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı internet bankacılığıyla başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. isimli şahsın banka hesabında bulunan 6,6 milyon lira parası bilgisi dışında internet bankacılığı yoluyla başka hesaplara aktarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının A.Ş.I. olduğunu tespit etti.

Polis, “nitelikli dolandırıcılık" ve “5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet” suçlarından zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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