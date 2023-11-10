İnternet sitesi kapatılabilir. RTÜK'ten DW Türkçe'ye 72 saat mühlet

RTÜK, DW Türkçe'ye "dwturkce.com" ve "inspiredminds.de/tr" adreslerine lisans başvurusu yapması için 72 saat süre verdi.

İnternet sitesi kapatılabilir. RTÜK'ten DW Türkçe'ye 72 saat mühlet

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Deutsche Welle'nin (DW) Türkiye'de 1 Temmuz 2022 tarihinde erişime engellendikten sonra alternatif olarak kullanmaya başladığı alternatif adresleri için de lisans başvurusu yapması için 3 günlük süre verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, RTÜK, 8 Kasım’da aldığı karara ilişkin 10 Kasım'da yaptığı yazılı duyuruda, DW’nin alternatif adresleri için lisans başvurusunda bulunması halinde faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti.

Başvuru için DW Türkçe'ye 72 saat süre verildiğine dikkat çekti. Söz konusu sürenin duyurunun yapıldığı 10 Kasım'dan itibaren başladığını kaydeden RTÜK, aksi halde alternatif adresler için de mahkemeden erişim yasağı talep edileceğini kaydetti.

RTÜK'ün duyurusunda, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı ihtar olunur" ifadeleri yer aldı.

RTÜK ÜYESİNDEN KARARA TEPKİ

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, DW Türkçe'ye başvuru için 3 gün süre verildiğine dikkat çekerek "Toplantıda dwturkce.com'a yayın lisansı başvurusu için 3 gün süre verilmesi, başvuru yapılmaması durumunda erişim engeli getirilmesi için yargı yoluna gidilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Basın özgürlüğüne, çok sesliliğe, haberciliğe tahammül yok" diyerek karara tepki gösterdi.

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