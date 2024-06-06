İnternet tarifelerine rekor zam. İşte yeni fiyatlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnternet tarifelerine rekor zam. İşte yeni fiyatlar

Türk Telekom’da internet ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren zamlanıyor. İşte liste …

Yüksek enflasyon nedeniyle art arda zamlar yağdı. A’dan Z’ye her şeye zam geldi. Bu fiyat değişikliğinden en çok etkilenen gruplardan biri internet tarifeleri oldu.

Türk Telekom’da internet tarifelerine büyük zam geliyor. Zamların 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükseleceği bildirildi.

Ancak taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilenmeyecek, taahhüdü bittikten sonra zamlı tarife seçecekler.

İŞTE ZAMLI TARİFELER:

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Türk Telekom resmi internet hesabından şu açıklama yapıldı:

​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.

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