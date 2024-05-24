İnternetten alışveriş yaparken iki kere düşünün. 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Aydın merkezli düzenlenen operasyonda ortaya çıkan dolandırıcılık internetten alışveriş yapanların 2 defa düşünmesi gerektiğini ortaya koydu. 17 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 38 kişi yakalandı. Dolandırıcıların yaptığı vurgunun toplam miktarının 1 milyar 49 milyon 174 lirayı bulduğu öğrenildi.

HEM İNTERNETİ HEM DE SOSYAL MEDYAYI KULLANDILAR

Dolandırıcıların alışveriş sitelerini kopyalayarak kendi alan adlarını kullandıkları ve vatandaşları tuzağa düşürdüğü öğrenildi. Sosyal medyayı da kullanan şebekenin da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

Dolandırıcılık şebekesinin elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

38 KİŞİ YAKALANDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.