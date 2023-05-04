İnternetten satışa çıkardığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mertcan Çeri (23) yaşamını yitirdi. Çeri’nin, kazadan 4 gün önce otomobilini internet üzerinden satışa çıkardığı öğrenildi.

İnternetten satışa çıkardığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 03.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik’ten Orhangazi yönüne giden Mertcan Çeri idaresindeki 43 YC 767 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda karşı yönden gelen A.B. (35) idaresindeki 54 AGD 314 plakalı TIR’a yandan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Mertcan Çeri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çeri’nin cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü A.B. gözaltına alındı.

Mertcan Çeri’nin, askerden yeni geldiği ve kaza yaptığı otomobilini 30 Mayıs’ta bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Mertcan Çeri, bugün ikindide Yenişehir ilçesine bağlı Demirboğa Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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