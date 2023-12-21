İnternetten yapılan hastalık araştırmaları tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kadın hastalıkları, kadınların üreme organlarını ilgilendiren çeşitli sağlık sorunları olduğun bildirildi.

Bu sorunlar, kadınların yaşam kalitesini ve cinsel sağlığını etkileyebileceği biliniyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, kadın hastalıkları hakkında bilgi verdi ve hastaların internetten değil, uzmanlardan yardım alması gerektiğini vurguladı.

Op. Dr. Kınaş, kadın hastalıklarının en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda görüldüğünü söyledi. Bu hastalıkların neden olduğu şikayetler arasında, genital organ sarkması, idrar kaçırma, ağrı, cinsel ilişkide zorluk ve genital bölgede yara gibi durumlar olduğunu belirtti.

Bu şikayetlerin tedavi edilebilir olduğunu, ancak hastaların ameliyattan korktuğunu veya utanç duyduğunu ifade etti.

Op. Dr. Kınaş, kadın hastalıklarının tedavisinde, hastalığın türüne ve şiddetine göre farklı yöntemler kullanıldığını anlattı. Bazı hastalıklarda ilaç veya egzersiz yeterli olabilirken, bazı hastalıklarda cerrahi müdahale gerekebileceğini söyledi.

Op. Dr. Kınaş, örneğin idrar kaçırmada stres tipi ve sıkışma tipi olmak üzere iki farklı durum olduğunu, bunların tedavisinde de farklı ilaçlar, hormonlar veya ameliyatlar kullanıldığını açıkladı.

Ayrıca, Op. Dr. Kınaş, gençlerde görülen genital bölgedeki asimetri veya bozuklukların da operasyonla düzeltilebileceğini ekledi.

Op. Dr. Kınaş, kadın hastalıklarının önemli olduğunu ve erken teşhis ve tedavinin faydalı olduğunu vurguladı.

Op. Dr. Kınaş, hastaların 6 ayda bir düzenli olarak muayene olmalarını ve herhangi bir şikayetleri varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını tavsiye etti.

Ayrıca Op. Dr. Kınaş, hastaların internetten araştırma yaparak kendilerini paniğe sokmamalarını, yanlış veya gereksiz bilgilere inanmamalarını, uzmanlara güvenmelerini ve rahat olmalarını istedi.

Op. Dr. Kınaş, kadın hastalıkları konusunda kendilerinin tecrübeli ve bilgili olduğunu, hastaların sorunlarını dinleyip en uygun tedaviyi uygulayacaklarını söyledi.