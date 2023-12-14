Interpol'den bebekleri satan çeteye operasyon. Polisler bile şoka uğradı

Samimihaber’de yer alan habere göre, Uluslararası Polis Teşkilatı Orta ve Güney Amerika’daki 3.dünya ülkelerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyon sırasında tespit edilen mağdurların çoğunluğunun cinsel istismar amaçlı insan ticaretine maruz kaldığı belirtildi. Honduras'ta en küçüğü 6 yaşında olan 12 çocuk da dahil olmak üzere düzinelerce reşit olmayan kurban kurtarıldı.

Şili'deki Policia de Investigaciones, üç cinsel istismar kurbanının ve yaklaşık 200 düzensiz göçmenin kimliğinin belirlenmesinin ardından Tren de Aragua ile bağlantılı bir organize suç grubunun üç şüpheli üyesini tutukladı. Venezuela'nın talebi üzerine INTERPOL, grubun diğer üyeleri için beş Kırmızı Bülten yayınladı.

BEBEKLER BİLE SATILIYOR

Brezilyalı yetkililer, hastane personeli tarafından bir aydan kısa bir süre içinde terk edilmiş yeni doğan bebekler için iki ayrı babalık talebinde bulunan bir adam konusunda uyarıldı. Daha sonra, 49 yaşındaki adamın yakın zamanda yeni doğmuş bir bebekle Portekiz'e gittiğini, ancak Sao Paolo'ya tek başına döndüğünü keşfettiler. Her iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği sonucunda kız bebek Portekiz'de koruma altına alındı ​​ve uluslararası çocuk kaçakçılığı soruşturmaları sürüyor.

SUÇLULAR DİJİTAL ORTAMA GEÇTİLER

Organize suç gruplarının giderek dijital hale gelmesiyle birlikte, insan ticareti mağdurlarının çoğu, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları aracılığıyla işe alındıklarını bildirdi. Brezilya'da Federal Polis, Kamboçya'da siber dolandırıcılık merkezleri işleten bir organize suç grubuna ait suç gelirlerinden elde edilen 286 bin dolarını dondurdu. Sosyal medya reklamları aracılığıyla 100'den fazla Brezilyalıya cömert maaşlar, üretkenlik bonusları, yemek ve konaklama teklifleri aracılığıyla kripto para biriminde iş sözü verildi. Ancak oraya vardıklarında, kendi istekleri dışında alıkonuldular ve çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı yapmaya zorlandılar.