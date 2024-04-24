İntihar etmek isteyen adam böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA
İntihar etmek isteyen adam böyle kurtarıldı
Çorum'da intihar etmek için direğe çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden tutarak kurtardı.

Olay Kale Mahallesi Kale 1. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiler kapsamında alkollü olduğu öğrenilen İ.K. (58) sokaktaki aydınlatma direğine çıktı.

İ.K.'yi direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis ekibi geldi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi sağlanırken, bu esnada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlık anında İ.K.'yi belinden kavrayarak sepet içerisine doğru çekti.

Kurtarılan şahıs olay yerindeki tedavisi sonrasında ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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