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İntihar etmekten vazgeçti makinistten dayak yedi: Makinistin dayağı kamaraya alındı

Hindistan’da intihar etmek için tren rayının önüne gelen bir adam son anda vazgeçerek raylardan dışarı çıktı. Trenin makinisti ise treni durdurarak dışarı çıktı ve intihar etmek isteyen adamı dövdü. Kameralara yansıyan olay kısa sürede gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:10
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İntihar etmekten vazgeçti makinistten dayak yedi

İntihar etmekten vazgeçti makinistten dayak yedi: Makinistin dayağı kamaraya alındı
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Hindistan’da bir adam intihar etmek için kendisini hareket eden tren raylarının önüne attı fakat daha sonra vazgeçerek raylardan dışarı çıktı.

Adamı daha önceden fark eden makinist ise metrelerce önceden yavaşladı ve adamı ezmeden durabildi.

Makinist treni durdurduktan sonra araçtan inerek önce intihar etmeye hazırlanan daha sonra vazgeçip raylardan uzaklaşan adamı bularak tekme tokat dövdü.

O anlar ülkedeki yerel bir televizyon kanalının muhabiri tarafından anbean kaydedildi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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