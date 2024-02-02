İntihar etti denilmişti. 13 yaşındaki çocuk namus cinayeti yüzünden öldürülmüş

Kars Kağızman’a bağlı Karabağ köyünde, 21 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki B.K.’nin, evdeki ruhsatsız tabanca ile kendini başından vurarak intihar ettiği ileri sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi ve jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan aile fertleri, 13 yaşındaki kız çocuğunun intihar ettiğini öne sürdü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat doğrultusunda, Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin incelenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; B.K.’nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan aile üyeleri, kızlarının intihar ettiğini söyledi fakat daha sonra verdikleri ifadelerde B.K.’nin ailenin aldığı kararla ‘namus meselesi’ bahanesiyle öldürüldüğü açıklığa kavuştu.

Aile üyeleri işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Baba M.K. ve ağabey İ.K. tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve diğer ağabey M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.