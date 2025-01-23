İntihar girişimi aile faciasına dönüştü

Olay, Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre H.P. henüz belirlemeyen bir nedenle silahla intihar etmeye kalkıştı. H.P.’nin intihar edeceğini anlayşan anne N.P., müdahale etmek istedi. Silah ateş alınca N.P. kaza ile kolundan vuruldu. Bunun üzerine H.P. silahla göğsüne doğru ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından anne-oğul Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Annne N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.