İntihara kalkışan genci polis ikna etti

Düzce D100 karayolu üzerinde bulunan yaya köprüsüne çıkan genç polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek köprüden indirildi.

KAYNAK: İHA
İntihara kalkışan genci polis ikna etti

Soğancı kavşağı mevkide bir şahsın köprüye çıkarak yola sarktığını görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve karayolu trafiğe kapandı.

İtfaiye ekipleri gencin atlaması ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu genç atlamaktan vazgeçirilerek güvenli bölgeye çekildi.

Ambulansta yapılan muayenenin ardından ismi henüz öğrenilemeyen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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