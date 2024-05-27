İntiharların arttığı mevsim ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Düzenleme: Erkavim Yıldırım
İntiharların arttığı mevsim ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Sonbahar ve kış aylarında intiharların arttığı ortaya çıkarken konuyla ilgili uzman görüşleri gecikmedi.

İntihar vakalarının mevsimsel değişikliklerle ilişkili olduğu ve özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterdiği bilinmekte.

Uzmanlar, bu dönemlerde insanların ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek birçok faktör olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, mevsim geçişlerinin fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceğini ve bu durumun huzursuzluk, sinir, endişe gibi duygu durum bozukluklarına ve hatta sosyal cinnet ve şiddet davranışlarına etken olabileceğini vurguladı.

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri, zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesine ve dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden oluyor.

Bu durum, insanların genel sağlık durumunu etkileyerek psikolojik sorunlara da zemin hazırlayabilir.

Uzmanlar, ani sıcaklık ve iklim değişikliklerine karşı uyum sağlamanın önemini vurgulayarak, vatandaşların kendilerini huzursuz eden, stres ve öfkeye neden olan veya enerjilerini azaltacak sosyal ortamlarda fazla zaman geçirmemeleri gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda, intihar vakalarının arttığı mevsimlerde, bireylerin ruh sağlığına ekstra özen gösterilmesi ve destekleyici tedbirlerin alınması gerektiği anlaşılmakta.

Uzmanlar, özellikle bu dönemlerde bireylerin sosyal destek sistemlerine erişimini kolaylaştırmak, stres yönetimi tekniklerini öğretmek ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ulaşımı artırmak gibi önlemlerin alınmasının önemini vurgulamakta.

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