İntikam saldırısı mı? Genç modele güpegündüz otobüs durağında silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İntikam saldırısı mı? Genç modele güpegündüz otobüs durağında silahlı saldırı

Tartışmanın intikamını aldılar! 29 yaşındaki model güpegündüz otobüs beklerken başından vurularak öldürüldü.

Kosta Rika yaşayan Yuliana Castillo Sanchez isimli model sokak ortasında otobüs beklediği sırada motosikletli iki saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Polis saldırının intikam olabileceğini söylüyor.

29 yaşındaki genç model 15.000 takipçisi olan tanınmış bir Instagram modeli. Otobüs durağında beklediği sırada silahlı saldırganların saldırısına uğrayarak başından vurularak öldürüldü.

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HAYATINI KAYBETTİ

2 çocuk annesi model kadın saldırının gerçekleştiği yerde hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırganlar olayın hemen ardından kaçtı.

Polis, Castillo Sanchez'in vurularak öldürülmeden önce iki haydutla tartıştığını iddia etti.

İddiaya konu olan cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, kurbanın hiçbir eşyasının çalınmaması nedeniyle bunun bir intikam saldırısı olabileceğinden şüpheleniyor.

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