İOS 16.3.1 güncellemesi yayınlandı. Detaylar açıklandı

Çarpışma Tespiti teknolojisinde yaşanan sıkıntılar ile gündeme gelen Apple, iOS ve iPadOS için yeni güncelleme yayınladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, şirket, iOS 16.3.1 gülncellemesiyle Çarpışma Tespiti teknolojisinde iyileştirme yaptıklarını açıkladı.

Apple, iOS 16.3 güncellemesiyle birlikte iPhone 14 serisinde yaşanan ekran sorununu da giderdiğini açıklamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Apple, çağrı merkezlerinden geri bildirim alarak Çarpışma Tespiti teknolojisindeki hataları giderdiklerini duyurdu.

iPhone 14 ailesinde yer alan Çarpışma Tespiti teknolojisi, telefona uygulanan G kuvvetini hesaplayarak kullanıcıların kaza geçirip geçirmediğini tespit ediyor. Dinamik bir algoritma geliştirdiklerini belirten Apple yetkilileri, yanlış ikazları değerlendirerek daha stabil sonuç elde ettiklerini açıkladı.

iOS 16.3.1 güncellemesi ile giderilen hatalar ise şu şekilde:

iCloud ile giriş imkanı tanıyan uygulamalardaki oturum açma ve kayıt olma problemi çözüldü.

Bul uygulamasının Siri entegrasyon problemi çözüldü.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Çarpışma Tespiti optimizasyonu yapıldı.