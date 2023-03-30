iOS 16.5 ilk geliştirici sürümü yayınlandı. iPhonelara hangi özellikler gelecek

iPhone 14 modelinin tanıtımından sonra Apple, iOS 16'yı Eylül ayında yayınlayacağını açıklamıştı.

Birkaç gün önce iOS 16.4'ün kararlı sürümünü iPhone'lara getiren şirket, şimdi de bir sonraki sürüm olan iOS 16.5'in geliştirici betasını kullanıma sundu.

Apple hesabına sahip olan kişiler tarafından kullanılabilen beta sürüm, çok fazla yenilik sunmadı.

SİRİ İLE EKRAN KAYDI ALINACAK

Güncelleme ile birlikte cihazlara iPhone sahipleri, Siri'ye komut vererek, ekran kaydı alabilecek.

Hey Siri komutuyla uyandırdığınız sesli asistana "Ekran kaydını başlat" dediğinizde otomatik olarak kaydı başlatacak. "Ekran kaydını bitir" dediğinizde ise kayıt otomatik olarak sonlanacak.

Bazı söylentilere göre iOS 16.5, bu işletim sistemi için son güncelleme olacak. Apple'ın artık odağını tamamen iOS 17'ye çevirdiği ifade ediliyor.