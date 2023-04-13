İşte iOS 17 ile ilgili yeni iddialar

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iOS 17 sürümü Haziran’da WWDC etkinliğinde tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerdeyse iOS 17’nin bazı özelliklerinin listesi olduğu iddia edilen bir liste yayınlandı.

Bu liste anonim bir Twitter hesabından gündeme yayıldı ve kullanıcının geçtiğimiz sene iPhone 14‘teki Dynamic Island özelliğini de bu şekilde aylar öncesinden duyurduğu belirtildi.

Sızıntılar ışığında oluşturulmuş liste:

iPhone 14 Pro‘nun Always-On Display’i için ek ayarlar,

Odak modları için yeni özellikler,

Yeni bildirim yönetim özellikleri,,

Özel Erişilebilirlik modu,

CarPlay için yeni özellikler,

Sağlık uygulamasındaki kullanıcı arayüzü değişiklikleri,

Arama ayarlarında değişiklikler,

Dynamic Island için yeni özellikler,

Kamera uygulamasında değişiklikler.

Listeye bakıldığında iOS 17 sürümünün performans ve verimlilik üzerine kurgulandığını görebiliyoruz. Liste içerisinde tam bir kesinlik yok bu yüzden kesin ibarelerle konuşamıyoruz fakat 9. madde oldukça ilgi çekici. Yeni kamera uygulaması. Bu özelliğin sadece iPhone 15 modelleri ile gelmesi muhtemel.

Önceki modellerin bu özelliği almama ihtimali oldukça yüksek çünkü listede bahsedilen değişiklik sadece kamera uygulamasının ara yüz değişikliğini kapsamıyor. Konu kamera özellikleri ile alakalı olabilir. Bu yüzden iPhone 15’e özel bir güncelleme gelebilir. Genel olarak iOS 17’yi hangi telefonların alacağına bakarsak iOS 16 güncellemesini almış olan tüm iPhone’lar diyebiliriz. Tabi tüm bunlar lansman günü gelene kadar kesin değil.