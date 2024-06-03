iOS 18 ile kontrol paneli tamamen değişiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
iOS 18 ile kontrol paneli tamamen değişiyor

Apple yakın zamanda yayınlayacağı iOS 18 güncellemesi ile uzun yıllardır dokunmadığı kontrol panelinde ciddi bir değişikliğe gidecek. Peki kontrol panelinde neler değişecek?

Apple 10 Haziran tarihinde WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 güncellemesi ile yeni bir görünüm kazanacak. Apple tarafında yaptığı tahminleri çoğunluk ile tutan Mark Gurman, Apple’ın yapacağı etkinlikte ayarlar ve kontrol paneli ile beraber yapay zeka alanında da değişimlerin geliştirmelerin olacağını açıkladı.

Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre ayarlar ve kontrol paneli kısmı yeni güncelleme ile beraber tamamen yenilenecek. Ayarlar sekmesinin eskiye nazaran daha kullanıcı dostu bir arayüz ve arama özelliklerinin daha iyi olması bekleniyor.

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Yine Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 18’ye yeni müzik widgeti ve akıllı ev sistemleri için de iyileştirmeler olacak. Tüm bunlar ile beraber mesajlar uygulaması da sil baştan değişecek. Beklenenler arasında kelimeleri animasyon ile canlandırmayı sağlayacak özelliğin kullanıma sunulması beklenenler arasında. Etkinliğin tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.

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