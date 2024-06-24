iOS 18’in yeni sürümü ne zaman çıkıyor? Tarih verildi

Kaynak: Haber Merkezi
iOS 18’in yeni sürümü ne zaman çıkıyor? Tarih verildi

Apple, iOS 18 için ikinci betayı duyuracak. Hatalar olduğu için bazı Apple kullanıcıları iOS 18 public betayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki iOS 18 public beta ne zaman geliyor? İşte detaylar…

Apple'ın iOS 18'i Apple kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Kullanıcıların bekleyişi sürerken, beta sürümleri de yayınlanmaya devam ediyor. Son haline gelmeden güncellemeyi indirmek ve yenilikleri denemek isteyenler 'beta'ları yüklüyor. Fakat beta sürümler çoğu zaman hatalarla dolu oluyor ve bu nedenle her kullanıcının indirmesi önerilmiyor. Haliyle, beta sürümlerin yanı sıra bazı kullanıcılar, iOS 18 public betayı bekliyor.

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İOS 18 HERKESE AÇIK BETA NE ZAMAN GELİYOR?

Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklama ile iOS 18 herkese açık betayı temmuz ayı içinde yayınlamayı planlıyor. Fakat henüz net bir tarih de bulunmuyor.

Önceki betaların yayınlanma tarihlerine bakıldığında yeni iOS 18'in herkese açık beta sürümünün yayınlanması,15 Temmuz tarihini bulacak gibi görünüyor. iOS 17'nin herkese açık betası 12 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmış, iOS 16'nın ise 11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmıştı. iOS 15'in 30 Haziran 2021, iOS 14'ün ise 9 Temmuz 2020 yayınlandı.

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24 HAZİRAN TARİHİNDE YAYINLANACAK

iOS 18 beta 2’nin yayınlanma tarihi ise belli oldu. iOS 18 beta 2’ 24 Haziran tarihinde yayınlanacak.

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