İp inceldiği yerden kopar atasözünün anlamı nedir?

İp inceldiği yerden kopar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir şey ilk olarak en çürük yerinden patlak verecektir.

Bir yapı, malzemenin çürüdüğü bölgesinden; bir işletme, yönetim kademesinde meydana gelen acz ve çaresizlik sebepleriyle çökecektir.

Bir toplum da, hassas olduğu konularda birbirine düşürülürse zayıf düşecek ve dağılacaktır.

İP İNCELDİĞİ YERDEN KOPAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kadar ilişkiyi toparlayacağım diye kendini hırpalama, ip inceldiği yerden kopar..."