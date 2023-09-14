İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün bebeklerine vereceği isim belli oldu

2019 yılında dünyaevine giren İpek Açar ile Alper Kömürcü, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Evlilik yıl dönümlerini kutlayan Kömürcü, oğullarına verecekleri ismi de açıkladı.

İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün bebeklerine vereceği isim belli oldu

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı.

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Daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu.

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3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a gelen 47 yaşındaki sanatçı hamile olduğunu öğrendi.

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Büyük bir mutluluk yaşayan ve hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek isteyen İpek Açar’dan ilk hamilelik pozu geldi.

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Çift daha önce erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Alper Kömürcü de sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Kömürcü, paylaşımına "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatamı daha özel ve anlamlı kılıyor" dedi.

"OĞULLARININ ADI ÖMER ALP OLACAK"

Paylaşımına düştüğü notta oğluna vereceği ismi de açıklayan Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:

"Canımız bir tanemiz Aslı Gönül'ümüz ve Allah nasip ederse minik Ömer Alp'imizle birlikte daha nice 4'lere 44'lere inşallah. Seni çok seviyorum."

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