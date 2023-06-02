İpek Filiz Yazıcı’dan ‘hamile’ diyenlere yanıt gecikmedi. 8 ay önce evlenmişti

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Aralık 2022'de kendisinden 10 yaş büyük Ufuk Beydemir ile evlendi.

Genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı nedeniyle "hamilelik" haberleriyle gündeme geldi.

Kırmızı elbiseli pozlarına "Yeni rengimi buldum" notunu düşen 21 yaşındaki güzele, bol kıyafeti nedeniyle "Kesin hamile", "Annelik güzelliği gelmiş" şeklinde yorumlar geldi.

Hakkında yapılan yorumlar sonrası sessizliğini bozan İpek Filiz Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" diyerek, hamilelik iddiasını yalanladı.