İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç babası İnan Kıraç hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Kıraç, babası İnan Kıraç’ın kendisine “evlatlıktan ret” davası açmasının ardından Oksijen’den Elif Ergu Demiral’a konuştu.

Ben hala eski bildiğim babamı yaşamak istiyorum diyen İpek Kıraç, “Babamın tutumunu ne duygusal ne de mantıken anlamam ve kabullenmem mümkün değil” diye konuştu.

İpek Kıraç, annesi Suna Kıraç’ın vasiyetiyle Koç Holding’in yüzde 12 hissesine miras yoluyla sahip olmasının ardından baba İnan Kıraç vasiyetin iptali için yargı yoluna gitti.

İşte o röportajdan çarpıcı satır başları:

-Hayatımın nereden nereye geldiği sorusunun yanıtını bir kitaba ya da bir dizi senaryosuna saklıyorum.

-Ben hayatı Holter cihazına benzetirim; çizgiler aşağı yukarı, inişli çıkışlı ise kalp atıyordur, hayat vardır, yaşam vardır. Yaşam var oldukça da umut vardır.

-Biyolojik annem beni terk ettiğinde verildiğim kurum bana Kader ismini koymuş. Sonra annem Suna Kıraç ve babam İnan Kıraç tarafından evlat ediniliyorum ve ismim İpek oluyor.

-Annem bir kez bana “Sen hem çok şanslı hem de şanssız bir çocuksun” demişti. Suna Kıraç tarafından evlat edinilmek, onun tarafından yetiştirilmek dünyanın en büyük şansı bana göre.

-Babamın tutumunu ne duygusal açıdan ne de mantıken anlamam ve kabullenmem inanın mümkün değil. Bu durumun beni nasıl etkilediğine yanıt vermem zor.

-Ben hala eski, bildiğim babamı hatırlamak ve yaşamak istiyorum. Tek bildiğim başta ben olmak üzere babamı gerçekten seven bütün ailesi ve dostlarının konuyla ilgili çok üzgün olduğu.

-Gerçekten çok yazık… Ben her şeye rağmen hala eski günlere döneceğimize dair umudumu koruyorum. İstese de istemese de o benim babam.