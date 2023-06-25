İpek Öz'den tarihi başarı. İsveç'te şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı

İpek Öz'den tarihi başarı. İsveç'te şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma ile karşılaştı.

1 saat 19 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti. (AA)

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu
Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu Güncel
Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu
Yolcu minibüsü menfeze çarptı: Çok sayıda yaralı var Güncel
Yolcu minibüsü menfeze çarptı: Çok sayıda yaralı var
Elektrik akımına kapılan usta yaşamını yitirdi Güncel
Elektrik akımına kapılan usta yaşamını yitirdi
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı Güncel
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı