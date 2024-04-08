İpekyolu ölüm yolu oldu. 3 kazada 3 çocuk öldü

Kaynak: İHA
İpekyolu ölüm yolu oldu. 3 kazada 3 çocuk öldü
Mardin, Nusaybin’deki İpekyolu’nda son iki gün içinde gerçekleşen üç ayrı trafik kazasında üç çocuk hayatını kaybetti ve sekiz kişi yaralandı.

Uluslararası İpekyolu’nda dün ve bugün yaşanan kazalarda, henüz plakası tespit edilemeyen bir TIR ile 06 DRB 857 plakalı bir Mercedes marka araç çarpıştı. Bu kazada üç yaşındaki bir çocuk öldü, dört kişi yaralandı.

Aynı yol üzerinde, plakası belirsiz bir başka araç su birikintisine girerek şarampole yuvarlandı ve bu kazada bir aylık bir bebek öldü, dört kişi yaralandı.

Bu sabah saatlerinde ise, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir TIR’ın çarptığı bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar, ilk yardımın ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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