Apple’ın sevilen cep telefonu iPhone 12 modeline dair teknik özellikleri ve fiyat performansı hakkındaki detayları bilgileri sizler için derledik. İşte iPhone 12 özellikleri… Peki, iPhone 12 özellikleri neler? Apple iPhone 12 ne kadar teknik özellikleri ne?

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 12 renkleri: Siyah, Yeşil, Mor, (PRODUCT)RED™, Beyaz, Mavi

iPhone 12 kapasite: 64 GB, 128 GB, 256 GB

iPhone 12 Boyut ve Ağırlığı

- Genişlik: 71,5 mm

- Uzunluk: 146,7 mm

- Derinlik: 7,4 mm

- Ağırlık: 162 gram

iPhone 12 Ekranı

- Super Retina XDR ekran

- 6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED

- 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük

- HDR ekran

- True Tone

- Geniş renk yelpazesi (P3)

- Haptic Touch

- 2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

- 625 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 12 Kamera

- 12 MP çift kamera sistemi: Ana ve Ultra Geniş kameralar

- Ana kamera: ƒ/1.6 diyafram

- Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

- 2 kat optik uzaklaştırma

- 5 kata kadar dijital zoom

- Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

- Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

- Optik görüntü stabilizasyonu (Ana kamera)

- Yedi bileşenli lens (Ana kamera); beş bileşenli lens (Ultra Geniş)

- Yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone Flash

- Panorama (63 MP’e kadar)

- Safir kristal lens kapağı

- 100% Focus Pixels (Ana kamera)

- Gece modu

- Deep Fusion

- Akıllı HDR 3

- Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

- Lens düzeltme (Ultra Geniş)

- Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

- Otomatik görüntü stabilizasyonu

- Seri çekim modu

- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 12 Güç ve Pil

- Video oynatma: 17 saate kadar

- Online video izleme: 11 saate kadar

- Ses çalma: 65 saate kadar

- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

- 15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10

- 7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10

- USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

- Hızlı şarj özelliği: 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)