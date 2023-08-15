Apple iPhone 12 serisi geniş renk seçeneği, yüksek hafızası, Pro ve Pro Max modelleriyle piyasaya sürüldü. iPhone 12 alacak kişiler iPhone 12 Pro modeli ayrıntılarını araştırıyor. Peki, iPhone 12 Pro özellikleri neler? iPhone 12 ve iPhone 12 Pro arasındaki fark nedir?

İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 12 Pro renkleri: Gümüş, Graphite, Altın, Pasifik Mavisi

iPhone 12 Pro kapasite: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 12 Pro Boyut ve Ağırlığı

- Genişlik: 71,5 mm

- Uzunluk: 146,7 mm

- Derinlik: 7,4 mm

- Ağırlık: 187 gram

iPhone 12 Pro Ekranı

- Super Retina XDR ekran

- 6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED

- 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük

- HDR ekran

- True Tone

- Geniş renk yelpazesi (P3)

- Haptic Touch

- 2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

- 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 12 Pro Kamera

- 12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar

- Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

- Geniş: ƒ/1.6 diyafram

- Telefoto: ƒ/2.0 diyafram

- 2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı

- 10 kata kadar dijital zoom

- LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portreler

- Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

- Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

- Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)

- Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Telefoto); yedi bileşenli lens (Geniş)

- Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash

- Panorama (63 MP’e kadar)

- Safir kristal lens kapağı

- %100 Focus Pixels (Geniş)

- Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)

- Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş, Telefoto)

- Akıllı HDR 3

- Apple ProRAW

- Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

- Lens düzeltme (Ultra Geniş)

- Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

- Otomatik görüntü stabilizasyonu

- Seri çekim modu

- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 12 Pro Güç ve Pil

- Video oynatma: 17 saate kadar

- Online video izleme: 11 saate kadar

- Ses çalma: 65 saate kadar

- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

- 15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10

- 7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10

- USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

- Hızlı şarj özelliği: 20 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)