iPhone 15 çıkmadan iPhone 16’yla ilgili ilk bilgiler sızdı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, iPhone 16 Pro’da olması beklenen önemli özellik için ilk detaylar ortaya çıktı.

Ancak iPhone 15 serisi henüz tanıtılmadı.Ancak görünüşe göre şimdiden iPhone 16 serisinin tepe modeli olması beklenen ve iPhone 16 Pro olarak adlandırılan bir cihazdan ilk detaylar sızdı.

İPHONE 16 PRO'DA EKRAN ALTI KAMERA OLABİLİR

Apple, iPhone 16 Pro’nun ekranında önemli bir değişikliğe gidecek. Daha kullanışlı bir ekran alanı için iPhone 16 Pro’da ekran altı Face ID teknolojisine geçiş yapılacak. Rapora göre Apple, Face ID için gerekli TrueDepth bileşenleri 2024'te doğrudan iPhone ekranının altına taşıyacak. FaceID için gerekli olan kamera kullanılmadığında ilgili alan normal bir ekran gibi görünecek, böylece ekranda sadece ön kameranın merceği görünecek.

Öte yandan iPhone 15 serisindeki dört modelin de Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğine sahip olacağı bir kez daha vurgulanıyor.

Esasında iPhone hakkında ekran altı kamera teknolojisi söylemleri 2019 yılına kadar dayanıyor. Öte yandan Mayıs 2022’de ekran analisti Ross Young’da bu konuda Apple’ın bir yol haritasına sahip olduğunu ifade etmişti. Yeni bilgiler büyük oranda Young’u doğruluyor.