iPhone'un eski telefonları bir ay sonra tuşlu telefonlar gibi olacak

Apple, Mayıs 2023’te bazı eski telefonlarından App Store, Maps ve Siri gibi birçok önemli çevrimiçi hizmetin internet erişim desteğini keserek yapacağını duyurdu.

En yüksek sürüm olarak iOS 11 çalıştıran iPhone 5S gibi cihazlar, iCloud dışındaki tüm Apple uygulamalarının desteğini kaybedecek.

Cihazlar ne bir uygulama indirebilecek ne de haritayı kullanabilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple her yeni işletim sürümünü yayınladığında eskiyen bazı modelleri dışarıda bırakıyordu. Fakat eski işletim sistemlerine desteği keseceği zaman, cihazların bir sonraki sürümü alabiliyor oluşuna dikkat etti.

Ancak bu sefer eski iPhone modellerinin tarihin tozlu raflarına kaldırılması gerektiğine veya geri dönüşüm zamanının geldiğine karar vermiş olacak ki bu kadar sert bir adım atıyor.