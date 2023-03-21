iPhone'un yıllardır kullandığı tasarım değişiyor. Yeni görüntü sızdı

Piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 Pro modellerinde yeni bir buton bulunacağı ifade edildi. TikTok’ta paylaşılan videoda yer alan çizim görüntüleri, Pro modellerinde ses anahtarı yerine düğmenin olacağı bilgisini sızdırdı. 2007’den beri tüm iPhone’larda bu anahtarın bulunduğu biliniyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile geleceği düşünülen bu değişiklik, iPhone kullanıcıları arasında şimdiden fikir ayrılıklarına yol açtı. Birçok kullanıcı, iPhone’u titreşim moduna, sesli veya sessiz moda almak için bu anahtarı tercih ediyor.

Apple, yeni butonla birlikte iPhone 15 Pro serisindeki sesli/sessiz moda alma hareketinin dokunsal geri bildirim yaratmasını istiyor. Ancak bu değişiklikler tüm yeni iPhone modellerinde yer almayacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde sessize alma anahtarı bulunmaya devam edecek.

iPhone 15 Pro serisinin yan tarafına yeni bir butonun eklenmesi, bazı yazılım özelleştirmelerine de kapı aralayabilir. Örneğin, sessize alma işlevi yazılımda açılıp kapatılabilirken, buton, deklanşör düğmesi olarak atanabilir.

iPhone 15 serisinin Eylül ayında tanıtılacağını düşünüldüğünde bu sızıntıların dışında daha birçok sızıntının da bulunacağı aktarılıyor.

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