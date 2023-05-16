IPhone'da ‘hey siri’ devri kapanıyor. Komuta gerek kalmayacak

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, özellikle iPhone kullanıcıların alışık olduğu ''Hey Siri'' komut cümlesine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor.

Apple, Siri'yi daha basit hale getirmek için ''Hey Siri'' komutundan "Hey" kelimesini kaldıracak. Yani Siri ile iletişim kurmak için artık sadece "Siri" diye seslenmek yeterli olacak. Siri'nin çeşitli aksanlar ve dillere destek sunduğunu düşünürsek, yalnızca ''Siri'' komutuna geçişin Apple için zorlu bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Zira "Hey Siri", iki farklı kelime ile daha doğru bir tanımlamaya olanak tanıyor.

Apple'ın Siri'de yapılacak komut değişikliğine ek olarak, üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerle de daha derin entegrasyon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu entegrasyon, bağlamsal bilgilerden yararlanarak kullanıcılara daha tutarlı bir asistan deneyimi sunacak.

Gurman, Siri'de yapılacak değişiklik için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak WWDC 2023 etkinliğinde OS 17 ile birlikte tanıtılması ve 2023 veya 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor.