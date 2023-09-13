Iphone'un o modeli yasaklandı. Sizin telefonunuz da olabilir

Fransa Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkede iPhone 12 model telefonların satışının yeni bir emre kadar yasaklandığını açıkladı. Karara gerekçe olarak, yüksek radyasyon gösterildi.

KAYNAK: AA
Iphone'un o modeli yasaklandı. Sizin telefonunuz da olabilir

Fransa’da Apple'ın iPhone 12 telefonuyla ile ilgili oldukça dikkat çeken bir karar alındı. Kararı, Fransa Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı Jean-Noel Barrot duyurdu.

Bakan Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD’li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa’da durdurulduğunu açıkladı. Barrot, karara gerekçe olarak telefonlarda yüksek radyasyon seviyesi tespit edildiğini ifade etti.

Barrot, bu durumun, şirketin güncelleme yapana kadar geçerli olacağını belirtti.

STANDARTLARIN ÜZERİNDE RADYASYON

İncelemeleri gerçekleştiren Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12’lerin Avrupa’da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğini açıkladı. Avrupa'da bir telefonun cepte veya elde tutulurken sahip olması gereken radyasyon miktarının 4W/kg olduğuna dikkat çeken ANFR, iPhone 12 modelinin bu değerin üzerinde, 5,74 W/kg olduğunu belirtti.

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IPHONE 15'LER TANITILDI

Bunun yanı sıra Apple, dün gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliği ile iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9 dahil bir dizi yeni ürününü tanıttı. Yeni iPhone serisinin fiyatıysa modeline göre 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor.

128 GB iPhone 15’in Türkiye satış fiyatı 49 bin 999 lira olacak. En pahalı iPhone ProMax 1TB ise 92 bin 999 TL’den satışa sunulacak.

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