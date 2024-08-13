iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar…

iCloud Private Relay Nedir? iPhone’un internet tarayıcısı Safari’de veri gizliliğini sağlayan iCloud Private Relay özelliği, kullanıcıların aramalarını iki ayrı güvenli rota üzerinden gönderir. Bu sayede, kullanıcıların nerede oldukları veya hangi sitelere göz attıkları takip edilemez.

SORUNUN KAYNAĞI NEDİR?

Apple Insider’ın haberine göre, iCloud+'ın bir parçası olan bu özelliğe erişim problemi yaşanıyor. Bu durum, bazı Apple kullanıcılarının Safari’den arama yapamamasına neden oluyor.

SAFARİ SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Apple, hizmetle ilgili devam eden bir sorun olduğunu bildirirken, bazı kullanıcılar iCloud Private Relay’i kapatıp açmanın sorunu çözdüğünü belirtiyor.

ÇÖZÜM ÖNERİ:

iCloud Private Relay’i Kapatıp Açın: Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud > Özel Geçiş (Beta) yolunu izleyerek bu özelliği kapatıp tekrar açabilirsiniz.

Cihazınızı Yeniden Başlatın: Basit bir yeniden başlatma işlemi, geçici sorunları çözebilir.

Güncellemeleri Kontrol Edin: Cihazınızın yazılımının güncel olduğundan emin olun.