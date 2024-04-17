İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Koşansu ile karşılaşan Mehmet Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı bir saldırıya dönüştü. Mehmet Ö. tarafından vurulan Koşansu, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı. Koşansu'nun cenazesi, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Ö. ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Koşansu'nun cenazesi ise ailesi tarafından alınarak Kumdere köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.