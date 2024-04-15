Irak Başbakanı ABD Ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Kaynak: İHA
Irak Başbakanı ABD Ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Başbakan Sudani'nin temaslarına başladığı belirtilirken, görüşmede iki ülke arasındaki uzun vadeli ortak ilişkilerin temelleri ve Stratejik Çerçeve Anlaşması ile Yüksek Ortak Koordinasyon Komitesi'nin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başbakan Sudani, görüşmede Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine önemli bir katkı sağlayacağını vurgularken, aynı zamanda Gazze'deki İsrail saldırısına karşı Irak'ın tutumunu yineledi ve sivillerin korunmasına yönelik çabaların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Blinken ise, ABD'nin bölgesel ve uluslararası istikrar için güçlü bir Irak'ı desteklediğini belirtirken, demokratik bir Irak'ın varlığını ve komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımları desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin Irak'ın kalkınma, reform, doğal gaz yatırımı ve enerji sektörüne destek verdiğini ve ziyaretin iki ülke arasında daha fazla iş birliğine olanak sağlamasını umduğunu dile getirdi.

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