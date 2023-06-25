Irak borcunu ABD yaptırımları yüzünden ödememişti. İran'dan doğal gaz borcu açıklaması

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle doğal gaz borcunu ödeyemeyen Irak, borcunu tamamen ödedi.

Irak borcunu ABD yaptırımları yüzünden ödememişti. İran'dan doğal gaz borcu açıklaması

Irak'ın doğal gaz borcuna dair açıklama İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegeni tarafından geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğal gaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi." dedi.

ABD'NİN TAHRAN'A UYGULADIĞI TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR NEDEN OLDU

Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti. (AA)

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