Irak eski Başbakanı Maliki IŞİD'i 2012 yılında ABD’nin kurduğunu söyledi

Independent Türkçe’nin Şarku’l Avsat gazetesinden aktardığına göre, Bağdat’ta düzenlenen İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi anma töreninde konuşan Irak eski Başbakanı Maliki, “IŞİD çetelerinin nasıl, hangi amaçla kurulduğuna dair tüm detaylar elimizde var. Bu örgüt, 2012 yılında Anbar meydanlarında başlayan oturma eyleminden doğan bir Amerikan icadı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını devamında Maliki, “Irak halkı, özellikle kendi evlatlarına yönelik katliam operasyonları yürüttüğü için yabancı güçlerin kendi topraklarındaki varlığını kabul etmeyecektir. Irak’ın evlatları terörle tek başına mücadeleyi sağlayacak niteliklere, güvenlik güçlerine ve silahlara sahipler. Eğer Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve Irak halkının çabaları olmasaydı DEAŞ'ın karşısına çıkmayı başaramazdık” dedi.

Törende, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım es-Sadık’ta konuşma yaptı. Sadık yaptığı açıklamada, “Irak, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki hizmetlerle güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrara tanık oluyor. Süleymani'nin fedakarlıkları bu istikrarın önünü açtı” dedi.

Tahran yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, İranlı yetkililer daha önce ABD’nin ülkedeki en üst düzey askeri yetkiliyi öldürmesi üzerine yaklaşık 50 milyar dolar tutarında tazminat ödemesini istemişti.

Süleymani'nin öldürüldükten birkaç gün sonra açıklama yapan ABD eski Başkanı Donald Trump, ABD'nin dünyanın bir numaralı teröristini ortadan kaldırmayı başardığını söyledi. Saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini belirten Trump, bu emri savaşı bütümek için değil, durdurmak için verdiğini söyledi.