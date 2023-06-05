Irak Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini artırmak istiyor

Irak, Bağdat-Ankara ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini ve yeni dönemde de ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede işbirliğinin artmasını istediklerini belirtti.

Irak Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini artırmak istiyor

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Türkiye'deki seçimler sonrası oluşan yeni dönemde Irak-Türkiye ilişkilerinin seyri ve beklentiler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Sahhaf, "Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkiler, tüm alanlarda gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanması Türk halkının iradesini gösteriyor." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTIYOR"

Irak dış politikasının "halkların iradesine saygı" temeline dayandığını belirten Sahhaf, "Komşu ve kardeş Türk halkının bu yöndeki kararını saygıyla karşılıyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde iki ülke ilişkilerine yönelik beklentiler hakkında ise Sahhaf, şunları kaydetti:

İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız ve işbirliğimizin artmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de artıyor. İki ülke arasında yakınlaşmaya vesile olacak her türlü diyalog önemlidir. Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz.

(AA)

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Kamyonet devrildi! Aynalar yola savruldu Güncel
Kamyonet devrildi! Aynalar yola savruldu
Klavyeler hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı Sağlık
Klavyeler hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Sahilde 6 saatte 25 ton çöp toplandı! Buradan insanoğlu geçti Güncel
Sahilde 6 saatte 25 ton çöp toplandı! Buradan insanoğlu geçti
İstanbul'un göbeğinde skandal. Doğum günü partisinde 100 lira yaktılar Güncel
İstanbul'un göbeğinde skandal. Doğum günü partisinde 100 lira yaktılar
Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler Spor
Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler
Rüyada köprü görmek ne demek? Rüyada köprü görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada köprü görmek ne demek? Rüyada köprü görmek neye işaret?