Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine ver verildi.

2.jpg

Son Haberler
Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu Gündem
Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu
Ukrayna Rusya’daki 38 katlı binayı İHA ile vurdu! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi Dünya
Ukrayna Rusya’daki 38 katlı binayı İHA ile vurdu! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi
Efsane teknik direktör hayatını kaybetti Spor
Efsane teknik direktör hayatını kaybetti
Otomobil koyun sürüsüne daldı Gündem
Otomobil koyun sürüsüne daldı
'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu Kültür Sanat
'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor Gündem
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti Yerel Haberler
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti