Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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