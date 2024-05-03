Irak'ın kuzeyinde 32 hain etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA
Irak'ın kuzeyinde 32 hain etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist, etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, "Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

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