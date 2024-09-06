Irak'ın kuzeyinde son 4 günde 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "2 Eylül 2024'te Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu." İfadelerine yer verildi.

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!



▪️ 2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef… pic.twitter.com/WjAE0dXSGN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2024