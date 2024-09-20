Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini yer verildi.

Güçlüyüz, kararlıyız! ????????



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!… pic.twitter.com/o5nurOcJg0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2024