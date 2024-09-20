Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini yer verildi.

Son Haberler
Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu
Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması
Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum
Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum
İzmir'de 6 kişinin öldüğü vinç kazasında avukattan çarpıcı açıklamalar
6 kişinin öldüğü vinç kazasında avukattan çarpıcı açıklamalar
Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri
Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri