Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini yer verildi.
Güçlüyüz, kararlıyız! ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!… pic.twitter.com/o5nurOcJg0
MSB'den Irak kuzeyine gece operasyonu. 24 terör hedefi imha edildi