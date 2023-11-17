Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Teröristler böyle bombalandı

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Teröristler böyle bombalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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