Iraklılar yerel seçimler için 10 yıl aradan sonra sandık başına gidiyor

Yerel seçimlerin 2013'ten bu yana yapılamadığı Irak'ta, en son 2018'de planlanan seçimler, ülkedeki siyasi ve güvenlik sorunları nedeniyle gerçekleştirilememiş, vilayet meclisleri de 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti.

Irak Bakanlar Kurulu, vilayet meclislerinin belirleneceği yerel seçimin 18 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri de kapsıyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğine göre, seçimlerdeki ilk oy verme işlemi, 16 Aralık'ta başlayacak ve o gün sadece güvenlik güçleriyle yerinden edilmiş vatandaşlar oy kullanabilecek. Bunun dışında kalan vatandaşlar ise ayın 18'inde sandık başına gidecek. Seçimde yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Söz konusu seçimlerde çeşitli parti ve ittifaktan toplam 5 bin 904 aday yarışıyor.

SEÇİM REKABETİNDE BULUNAN SİYASİ GÜÇLER

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekilmesi ve seçimleri boykot etmesinin ardından, bu dönemde Şii grupların yer aldığı "İnşa Ediyoruz" koalisyonu öne çıkan siyasi güçlerin başında yer alıyor.

Söz konusu koalisyonun başında İran destekli Bedir Hareketi lideri Hadi el-Amiri bulunuyor. Bunun yanı sıra eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Kanun Devleti" koalisyonu da Bağdat ve güneydeki şehirlerle doğuda Diyala ve kuzeyde Salahaddin ve Kerkük kentlerinde seçimlere katılıyor.

Eski Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi öncülüğünde ve en büyük Sünni seçim listesi olarak bilinen "Biz Ümmetiz" adlı blok da başkent Bağdat, batıdan Enbar ve kuzeyden Salahaddin, Kerkük ve Musul'da, seçim yarışında güçlü şekilde yer alıyor. "El-Azim" koalisyonu da Sünni Arap bloğu olarak aynı kentlerde seçim rekabeti içerisinde bulunuyor. Enbar vilayetinde ise Sünni siyasetçilerden Cemal Kerbuli'nin başında olduğu "Birleşik Enbar" koalisyonu da yarışta dikkati çekiyor.

Savunma Bakanı Sabit Abbasi'nin lideri olduğu "El-Hasim" ittifakı da Bağdat ve kuzeyde seçime katılırken, Türkmenler ise "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" listesiyle seçimde yarışıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Kerkük, Musul ve Diyala'da ayrı ayrı seçimlere katılıyor.

Söz konusu bloklarının yanı sıra "Sivil Değerler" ittifakı" ve "Sivil Güçler" koalisyonu ise Irak'ta laik kesimi temsilen seçim yarışına katılan gruplar olarak ön plana çıkıyor.

Irak Yüksek Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi de yaptığı yazılı açıklamada, seçim günü sokağa çıkma yasağının olmayacağını ve sınır kapıları ile havalimanlarının da faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Irak'ta etkin Şii siyasi gruplardan Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, kasım ayında destekçilerine vilayet meclisi seçimlerini boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Sadr, "Boykot, seçimlerin hem içeride hem de uluslararası alanda meşruiyetini azaltır ve 'yolsuzluk yapanların' Irak'taki hegemonyasını kırar." ifadelerini kullanmıştı.